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Київський університет культури - лідер рейтингу "Найкращі мистецькі виші"

Вівторок 22 липня 2025 14:27
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Київський університет культури - лідер рейтингу "Найкращі мистецькі виші" Фото: Київський університет культури - лідер рейтингу "Найкращі мистецькі виші" (instagram com)
Автор: Ілона Свиридова

Київський національний університет культури і мистецтв очолив консолідований рейтинг закладів вищої освіти за підсумками 2025 року, представлений інформаційним ресурсом "Освіта.ua". Це вже п'ятий рік поспіль, коли Університет культури утримує лідируючу позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані рейтингу.

Протягом чотирьох попередніх років (2021, 2022, 2023, 2024 рр.) Київський університет культури очолював рейтинг найкращих мистецьких закладів вищої освіти.

Київський національний університет культури і мистецтв - інноваційний креативний простір для молоді. Його випускники - це відомі режисери, актори, телеведучі, репортери, звукорежисери, фотохудожники, продюсери, телерадіожурналісти, балетмейстери, дизайнери, івентори, музиканти, вокалісти, фольклористи й креативні топ-менеджери.

В університеті створено середовище, де талант підсилюється технологіями, творчість набуває форми, а особистість розкриває свій справжній потенціал. Університет цілеспрямовано демонструє відкритість до технологічних трансформацій та прагне стати лідером у сфері цифрової освіти в Україні, активно інтегруючи цифрові технології в освітній процес.

З метою розвитку цифрової компетентності молоді та підготовки фахівців, здатних інноваційно мислити та застосовувати ШІ у сфері культури, медіа та комунікацій, університет відкрив Лабораторію штучного інтелекту.

Це інноваційний освітній центр, покликаний впроваджувати передові цифрові технології в навчальний процес. Тут можна створювати мультимедійні проєкти, прокачувати ідеї, інтегрувати ШІ в навчання, досліджувати моделі та аналізувати дані. Фахівці університету не лише ознайомлюють студентів із сучасними трендами в галузі штучного інтелекту, а й проводять практичні тренінги, демонструючи реальні сценарії застосування AI у навчанні, медіа та креативних індустріях.

Київський університет культури - лідер рейтингу &quot;Найкращі мистецькі виші&quot;

Вже з 1 вересня стартує застосунок "УНІВЕРСИТЕТ В СМАРТФОНІ" для студентів Університету культури – освітня платформа з елементами штучного інтелекту, яка об’єднає всі аспекти освітнього процесу: навчання, адміністрування, комунікацію між студентами та викладачами, автоматизоване оцінювання знань, аналітику навчальних результатів та оптимізацію освітніх програм.

Київський університет культури - лідер рейтингу &quot;Найкращі мистецькі виші&quot;

Така системна робота та постійний розвиток підтверджують, що Київський національний університет культури і мистецтв заслужено тримає лідерство в рейтингу, забезпечуючи високоякісну, інноваційну та практично орієнтовану освіту для майбутніх лідерів культурної та медійної сфери України.

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