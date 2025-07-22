Киевский университет культуры - лидер рейтинга "Лучшие вузы культуры и искусств"

Киевский национальный университет культуры и искусств возглавил консолидированный рейтинг высших учебных заведений по итогам 2025 года, представленный информационным ресурсом "Освіта.ua". Это уже пятый год подряд, когда Университет культуры удерживает лидирующую позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные рейтинга.

В течение четырех предыдущих лет (2021, 2022, 2023, 2024 гг.) Киевский университет культуры стабильно возглавлял рейтинг лучших учреждений высшего образования в сфере культуры и искусств.

Киевский национальный университет культуры и искусств - инновационное креативное пространство для молодежи. Его выпускники - известные режиссеры, актеры, телеведущие, репортеры, звукорежиссеры, фотохудожники, продюсеры, телерадиожурналисты, балетмейстеры, дизайнеры, ивенторы, музыканты, вокалисты, фольклористы и креативные топ-менеджеры.

В университете создана среда, где талант усиливается технологиями, творчество приобретает форму, а личность раскрывает свой истинный потенциал. Университет целенаправленно демонстрирует открытость к технологическим трансформациям и стремится стать лидером в сфере цифрового образования в Украине, активно интегрируя цифровые технологии в образовательный процесс.

С целью развития цифровой компетентности молодежи и подготовки специалистов, способных инновационно мыслить и применять ИИ в сфере культуры, медиа и коммуникаций, университет открыл Лабораторию искусственного интеллекта.

Это инновационный образовательный центр, призванный внедрять передовые цифровые технологии в учебный процесс. Здесь можно создавать мультимедийные проекты, прокачивать идеи, интегрировать ИИ в обучение, исследовать модели и анализировать данные. Специалисты университета не только знакомят студентов с современными трендами в области искусственного интеллекта, но и проводят практические тренинги, демонстрируя реальные сценарии применения AI в обучении, медиа и креативных индустриях.

Уже с 1 сентября стартует приложение "УНИВЕРСИТЕТ В СМАРТФОНЕ" для студентов Университета культуры - образовательная платформа с элементами искусственного интеллекта, которая объединит все аспекты образовательного процесса: обучение, администрирование, коммуникацию между студентами и преподавателями, автоматизированное оценивание знаний, аналитику учебных результатов и оптимизацию образовательных программ.

Такая системная работа и постоянное развитие подтверждают, что Киевский национальный университет культуры и искусств заслуженно держит лидерство в рейтинге, обеспечивая высококачественное, инновационное и практически ориентированное образование для будущих лидеров культурной и медийной сферы Украины.