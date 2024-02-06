У Київській та низці областей - повітряна тривога. Є загроза балістики

В Україні оголосили повітряну тривогу у Київській області та ще низці регіонів. Вона пов'язана із загрозою застосування ворогом балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Станом на 11:04 мапа повітряних тривог виглядає так:

Причина тривоги

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Відбій

Оновлено 11:26. Оголошено відбій загрози по областях.

Обстріли України

Нагадаємо, що протягом минулої доби російські війська завдали по Україні 7 ракетних та 35 авіаційних ударів. Ворог здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Зокрема, в Харківській області в Золочеві через удар росіян з С-300 було зруйновано готель. Внаслідок атаки загинула двомісячна дитина. Троє жінок отримали поранення.

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