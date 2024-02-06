ua en ru
Вт, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Київській та низці областей - повітряна тривога. Є загроза балістики

Вівторок 06 лютого 2024 11:04
UA EN RU
У Київській та низці областей - повітряна тривога. Є загроза балістики Фото: в Київській та низці областей повітряна тривога через загрозу балістики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні оголосили повітряну тривогу у Київській області та ще низці регіонів. Вона пов'язана із загрозою застосування ворогом балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Станом на 11:04 мапа повітряних тривог виглядає так:

У Київській та низці областей - повітряна тривога. Є загроза балістики

Причина тривоги

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Відбій

Оновлено 11:26. Оголошено відбій загрози по областях.

Обстріли України

Нагадаємо, що протягом минулої доби російські війська завдали по Україні 7 ракетних та 35 авіаційних ударів. Ворог здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Зокрема, в Харківській області в Золочеві через удар росіян з С-300 було зруйновано готель. Внаслідок атаки загинула двомісячна дитина. Троє жінок отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область ракети Повітряна тривога
NEWS
Понад 1000 окупантів, 35 ББМ та 18 артсистем. Втрати РФ у війні за добу
Понад 1000 окупантів, 35 ББМ та 18 артсистем. Втрати РФ у війні за добу
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити