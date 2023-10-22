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У Київській області зафіксовано російський безпілотник: працює ППО

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Київській області зафіксовано проліт російського безпілотника. Наразі в регіоні працюють Сили ППО.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал КОВА, Telegram-канал КМВА, Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Перед цим у Вишгороді повідомляли про вибухи. 

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні. 

При цьому жителів регіону закликають дотримуватися інформаційної тиші. 

"Не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні. 

Повітряна тривога у Києві

Через декілька хвилин у Києві оголосили повітряну тривогу. 

"На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях", - Сергій Попко, начальник КМВА. 

Робота ППО 

Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив роботу ППО в області та закликав громадян не знімати фото та відео. 

"Не знімайте роботу ППО. В небі фіксуються цілі, Повітряні сили працюють", - написав він. 

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Київська областьВійна Росії проти України