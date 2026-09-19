У Київській області від удару РФ загинула мати з двома дітьми

Фото: обстріл Фастівського району вбив матір та двох маленьких дітей (Getty Images)

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Унаслідок російської атаки на Фастівський район Київської області загинули мати та двоє малих дітей - дівчинка і хлопчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка.

Наслідки обстрілу Фастівського району Окрім загибелі цивільних, у районі зафіксовано руйнування приватного сектору: Пошкоджено приватні житлові будинки та автомобіль.

В одному з будинків спалахнула пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. На місці події продовжують працювати всі профільні та екстрені служби, які фіксують наслідки чергового ворожого удару.