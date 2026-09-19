У Київській області від удару РФ загинула мати з двома дітьми
Унаслідок російської атаки на Фастівський район Київської області загинули мати та двоє малих дітей - дівчинка і хлопчик.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка.
Наслідки обстрілу Фастівського району
Окрім загибелі цивільних, у районі зафіксовано руйнування приватного сектору:
- Пошкоджено приватні житлові будинки та автомобіль.
- В одному з будинків спалахнула пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.
На місці події продовжують працювати всі профільні та екстрені служби, які фіксують наслідки чергового ворожого удару.
Ситуація в Київській області
Нагадаємо, російські війська продовжують систематично завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та житлових районах Київщини.
Зокрема, під час нещодавнього обстрілу Вишгородського району постраждали мати з дитиною. Потерпілих із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до місцевої лікарні.
Окрім цього, під масованими ворожими атаками регулярно опиняється й столиця.
Раніше повідомлялося про наслідки нічної атаки на Київ, коли внаслідок падіння уламків збитих цілей у трьох районах міста поранення отримали десятеро людей, серед яких 10-річна дівчинка.