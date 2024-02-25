У Київській області працюють сили ППО по "Шахедах"

У Київській області працюють сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках сьогодні вранці, 25 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.
"Зафіксовано рух ворожих БПЛА. У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні Київської ОВА.
Влада регіону також закликала не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
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