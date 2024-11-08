У Київській області постраждали четверо людей через атаку дронів: фото наслідків

У Київській області внаслідок атаки дронів в ніч на 8 листопада пошкоджені будинки та авто. Поранення отримали четверо осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

"Стан одного з них важкий, ще двоє водіїв мають середній стан. Інший отримав легкі поранення. Всім надається необхідна медична допомога", - повідомила Київська ОВА.

Внаслідок атаки постраждали четверо людей. Як повідомили у Київській ОВА, це водії, які перебували в авто біля місця падіння уламків. Чоловіки отримали поранення різних ступенів.

Також через російську атаку сталися кілька пожеж. Горіла суха трава та приміщення недіючої газової АЗС. Вогонь вже ліквідували.

Як зазначають правоохоронці, станом на 7:30 зафіксовано пошкодження шести приватних будинків та чотирьох автомобілів.

Нічний обстріл України

Цієї ночі окупанти знову атакували Україну дронами. Їх рух фіксувався у багатьох регіонах. Російські безпілотники атакували Одесу та район. Пошкоджені приватні житлові будинки, навчальний заклад, газові труби. Відомо про двох поранених.

Також армія РФ вдарила КАБами по Харкову. "Прильоти" зафіксовані у центрі та на Салтівці, пошкоджені будинки. Станом на ранок відомо про 25 постраждалих, серед них немовля.

Крім того, окупанти намагалися атакувати Київ, у місті працювала ППО. Повітряні сили повідомляли про рух ракети у напрямку столиці, а зранку у Києві була тривога через дрони.

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