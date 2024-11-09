У Київській області чути вибухи: сили ППО збивають дрони

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Також українців закликали дотримуватися інформаційної тиші. Зокрема, не фіксувати та не виклати в мережу роботу українських захисників.

Перед цим, о 17:24, військові попереджали про декілька груп БпЛА у Київськіц області, які рухаються курсом на Житомирську.

Де оголосили тривогу

Станом на 17:33 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Полтавській, Черкаської, Запорізькій та Донецькій областях. Крім того, темно-червоним кольором багато місяців позначено Луганську область та окупований півострів Крим.