У Київській області чути вибухи: сили ППО збивають дрони

Ввечері, 9 листопада, у Київській області чути вибухи. По дронам, які запустила Росія, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА) та канал Повітряних сил ЗСУ.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.
Також українців закликали дотримуватися інформаційної тиші. Зокрема, не фіксувати та не виклати в мережу роботу українських захисників.
Перед цим, о 17:24, військові попереджали про декілька груп БпЛА у Київськіц області, які рухаються курсом на Житомирську.
Станом на 17:33 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Полтавській, Черкаської, Запорізькій та Донецькій областях. Крім того, темно-червоним кольором багато місяців позначено Луганську область та окупований півострів Крим.
Нагадаємо, що в Києві о 17:01 також було оголошено повітряну тривогу. Однак її причиною, найімовірніше, була загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, про що повідомляли в Повітряних силах ЗСУ.
Тоді практично в половині України лунала тривога. Однак уже о 17:29 у Києві пролунав відбій тривоги, і паралельно відбої починалися в інших регіонах.
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