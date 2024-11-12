У Київській області чути вибухи, працює ППО

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні о 00:07.

Крім того, українців закликали перебувати в укриттях до відбою тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші. Зокрема, не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.

Оновлено о 00:24

У Повітряних ЗСУ оновили інформацію щодо ворожих дронів та повідомили, що БпЛА на півдні Чернігівської області рухаються в напрямку Київської.

Крім того, "Шахед" з півночі Чернігівської області летить через Білорусь у напрямку Прип'яті на півночі Київської області.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:19 сигнал повітряної тривоги продовжує у Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Також темно-червоним кольором багато місяців позначена Луганська область та окупований півострів Крим.