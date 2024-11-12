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У Київській області чути вибухи, працює ППО

Фото: сили ППО України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 12 листопада у Київській області чути вибухи. В регіоні працюють сили ППО по ворожим дронам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні о 00:07.

Крім того, українців закликали перебувати в укриттях до відбою тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші. Зокрема, не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.

Оновлено о 00:24

У Повітряних ЗСУ оновили інформацію щодо ворожих дронів та повідомили, що БпЛА на півдні Чернігівської області рухаються в напрямку Київської.

Крім того, "Шахед" з півночі Чернігівської області летить через Білорусь у напрямку Прип'яті на півночі Київської області.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:19 сигнал повітряної тривоги продовжує у Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Також темно-червоним кольором багато місяців позначена Луганська область та окупований півострів Крим.

Нагадаємо, що через загрозу застосування ворожих дронів, увечері в понеділок, 11 листопада, було оголошено повітряну тривогу в Києві.

Військові повідомляли, що ворог запустив дрон напрямку столиці, а паралельно сили ППО працювали в Київській та інших областях.

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