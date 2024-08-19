У Київській області чути вибухи: працює ППО по дронам

У ніч на 19 серпня у Київській області гучно. Протиповітряна оборона працює по ворожим дронам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).
О 01:24 стало відомо, що у повітряному просторі Київської області зафіксовано ворожі безпілотники.
"Сили ППО працюють по цілях", - повідомили у КОВА.
Через загрозу застосування ударних БпЛА, жителів Київської області закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.
Крім того, у КОВА нагадали, щоб люди дотримувались інформаційної тиші.
"Не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що загроза застосування ударних БпЛА є і в інших регіонах України.
Станом на 01:37, карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.