ua en ru
Чт, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У київській лікарні керівники роками здирали з хірургів "побори", погрожуючи мобілізацією

13:07 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Чупровська
У київській лікарні керівники роками здирали з хірургів "побори", погрожуючи мобілізацією Ілюстративне фото: у Києві керівники лікарні брали хабарі (колаж РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У київському медичному закладі керівники роками збирали з хірургів гроші за кожну проведену операцію, і погрожували тим, хто відмовлявся платити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Схему організували медичний директор закладу та двоє завідувачів відділень. За кожне хірургічне втручання лікарі мали передавати керівництву від тисячі гривень. Розмір виплат залежав від кількості операцій, а гроші збирали щотижня або раз на місяць.

Погрожували фронтом і понаднормовими

Тим, хто відмовлявся платити, могли встановлювати надмірний графік чергувань або ініціювати дисциплінарні провадження. Ще одним важелем тиску було скасування бронювання від мобілізації.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими столичної поліції задокументували неодноразові факти передачі коштів.

Усім трьом фігурантам повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України - одержання хабара особою, яка займає відповідальне становище.

Медичному директору обрали нічний домашній арешт на два місяці. Обидва завідувачі відділень підуть під варту на 60 діб - із можливістю внесення застави.

Нагадаємо, раніше СБУ і Нацполіція затримали колишнього народного депутата, який за 10 тисяч доларів допомагав людям отримувати фіктивну інвалідність для ухилення від мобілізації.

Нещодавно на Тернопільщині правоохоронці викрили одразу весь склад лікарсько-консультативної комісії районної лікарні - медики упродовж трьох років видавали фіктивні довідки про стан здоров'я за суми від 6 до 12 тисяч доларів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Лікарні
Новини
Російська агресія в Європі вийшла на новий рівень, - глава МЗС Німеччини
Російська агресія в Європі вийшла на новий рівень, - глава МЗС Німеччини
Аналітика
Людей мало, компоненти імпортні: виробник БПЛА на оптоволокні 3DTech – про виклики галузі
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Людей мало, компоненти імпортні: виробник БПЛА на оптоволокні 3DTech – про виклики галузі