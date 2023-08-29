Київський картонно-паперовий комбінат: головне для роботодавця — відповідальність

Вторгнення росії на територію України суттєво вплинуло на всі сфери. Одним з найбільш відчутних наслідків стала масштабна міграція. Велика кількість українців виїхала за кордон. Крім того, тисячі чоловіків та жінок вступили до Збройних сил. Ці фактори призвели до значного відтоку робочої сили з усіх галузей економіки. Ситуація виявилася складною для бізнесу, адже більшість компаній втратила ключовий персонал.

У таких умовах ефективна кадрова політика стала надзвичайно важливою для забезпечення стабільності бізнесу. Прикладом може слугувати Київський картонно-паперовий комбінат в Обухові, який не зупинив роботу та продовжує бути гарантом стабільності та справедливої соціальної політики для тисяч працівників і їх сімей.

ККПК: безпека, взаємопідтримка, адаптація до нових умов

На підприємстві зазначають: висока корпоративна культура завжди була ключовою для компанії з європейським бенефіціаром (акції заводу належать австрійському холдингу Pulp Mill Holding GmbH). Тож з початком повномасштабної війни компанія продовжила акцентувати на підтримці працівників.

Київський картонно-паперовий комбінат турбується про своїх працівників, створюючи низку соціальних програм та заходів, що сприяють поліпшенню їхнього добробуту та якості життя. Зокрема, колективний договір гарантує різноманітні пільги та передбачає спеціальні виплати до ювілеїв, у також у зв’язку з народженням дитини, виходом на пенсію.

ККПК також піклується про здоров'я своїх працівників, надаючи медичне страхування та доступ до невідкладної та спеціалізованої медичної допомоги. Наявність амбулаторії дозволяє оперативно реагувати на потреби колективу.

Працівникам доступні транспортні послуги, що теж є частиною корпоративної політики підприємства. Крім цього, на ККПК затверджені та діють програми оздоровлення працівників та їх сімей, соціальної та іншої підтримки.

ККПК своєчасно відреагував на нові виклики, пов’язані з повномасштабною війною. Так, комбінат зберіг робочі місця та середню зарплату за працівниками, які долучилися до захисту держави. Члени їх сімей завжди можуть розраховувати на всі види підтримки. Також підприємство забезпечило працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, які приїхали до Обухова з постраждалих регіонів.

ККПК розвиває соціальні програми попри зовнішній тиск

Повномасштабна війна поставила Київський картонно-паперовий комбінат перед ще одним серйозним викликом. Певні зацікавлені особи, які мають важелі державного впливу, з початку 2022 року почали тиснути на ККПК. Мова йде обшуки, арешт майна, обвинувачення з боку поліції та прокуратури, регулярні посилені перевірки.

Крім того, організована масова інформаційна кампанія для формування необхідної громадської думки. Основний привід — згадки про колишнього бенефіціара Володимира Крупчака. Річ у тім, що багато років назад він був громадянином рф. Саме на цьому й акцентують ті, хто бажають відібрати ККПК.

Проте реальність інша. Володимир Крупчак задовго до війни змінив громадянство на українське, а потім став громадянином Кіпру. У 2022 році відбулася реструктуризація Pulp Mill Holding GmbH: компанія не має активів у рф, а її власником є громадянин Австрії Хайнц Циннер. Ці зміни відбулися публічно: проведені потрібні процедури, є документи та офіційні заяви.

Але їх недостатньо для державних структур. Тиск на ККПК продовжується. Попри це, підприємство продовжує стабільно працювати та виконувати покладені на себе соціальні обов’язки, а також своєчасно сплачувати офіційну зарплату та податки. На комбінаті впевнені: в таких мовах надзвичайно важливо зберегти умови, створені для працівників. Адже головне для сучасного роботодавця — відповідальність: перед колективом, громадою, державою. Шкода, що такої ж відповідальності бракує функціонерам у певних державних колах.