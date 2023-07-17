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Київським лікарням встановлять автономні сонячні електростанції, - Кличко

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Понеділок 17 липня 2023 20:05
Київським лікарням встановлять автономні сонячні електростанції, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Ряд київських медзакладів будуть забезпечені безперебійним енергопостачанням завдяки встановленню автономних сонячних електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Києва Віталія Кличка.

"Минулий опалювальний сезон показав, наскільки системними є обстріли росією об'єктів критичної інфраструктури, від яких залежить енергоживлення, зокрема, медзакладів Києва. Де відключення обладнання може призвести до летальних чи тяжких наслідків. Проект із встановлення сонячних електростанцій забезпечить безперебійне енергопостачання наразі 3 медзакладам - одній з міських клінічних лікарень, пологовому будинку, перинатальному центру", - зазначив мер Києва Віталій Кличко.

За словами мера Києва, фінансування проекту вартістю 500 тисяч євро буде забезпечене грантовими коштами Німецького товариства міжнародного співробітництва.

"Обладнання дозволить також частково замістити обсяг спожитої енергії з відновлювальних джерел, акумулювати електроенергію, що знівелює ризики знеструмлення закладів. Та зменшити обсяги викидів CO2", - розповів мер Києва.

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лікарні Віталий Кличко
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