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Киевским больницам установят автономные солнечные электростанции, - Кличко

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Понедельник 17 июля 2023 20:05
Киевским больницам установят автономные солнечные электростанции, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Ряд киевских медучреждений будут обеспечены бесперебойным энергоснабжением благодаря установке автономных солнечных электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Киева Виталия Кличко.

"Прошлый отопительный сезон показал, насколько системны обстрелы россией объектов критической инфраструктуры, от которых зависит энергопитание, в частности, медучреждений Киева. Где отключение оборудования может привести к летальным или тяжелым последствиям. Проект по установке солнечных электростанций обеспечит бесперебойное энергоснабжение 3 медучереждений - одной из городских клинических больниц, роддому, перинатальному центру", - отметил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам мэра Киева, финансирование проекта стоимостью 500 тысяч евро будет обеспечено грантовыми средствами Немецкого общества международного сотрудничества.

"Оборудование позволит также частично заместить объем потребленной энергии из возобновляемых источников, аккумулировать электроэнергию, что нивелирует риски обесточивания заведений. И уменьшить объемы выбросов CO2", - рассказал мэр Киева.

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