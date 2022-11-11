Київські ОСББ та ЖБК отримають компенсацію 75% вартості генераторів та інших приладів живлення

Київська міська рада затвердила цільову програму часткового відшкодування вартості закупівлі електрогенераторів та будь-яких незалежних приладів альтернативного живлення для забезпечення потреб ОСББ, ЖБК міста Києва під час підготовки опалювального сезону 2022-2023 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської ради.
Відповідне рішення ухвалено з метою зниження фінансового навантаження на об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, які купуватимуть генератори на випадок відключень електроенергії.
"У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні було розроблено міську цільову програму задля забезпечення ОСББ незалежними приладами альтернативного живлення електроенергії, а також зниження фінансового навантаження на співвласників будинків. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків зможуть купувати генератори для власних потреб, а місто буде компенсувати 75% витрат", - йдеться у повідомленні.
Для отримання часткової компенсації необхідно заповнити заяву та подати пакет документів до районних у місті Києві державних адміністрацій.
Нагадаємо раніше повідомлялося, що за ініціативою Віталія Кличка у наступному році більш ніж на 1 млрд гривень зросте допомога соціально вразливим групам населення столиці.
Збільшення розміру виплат від міста відчують близько 100 тисяч киян.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.