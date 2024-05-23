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Київська міська електричка змінює графік руху до 12 серпня: як курсуватиме

Київ, Четвер 23 травня 2024 23:03
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Київська міська електричка змінює графік руху до 12 серпня: як курсуватиме Фото: Київська міська електричка змінює графік руху (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Тетяна Степанова

Київська міська кільцева електричка змінює графік руху з 24 травня по 12 серпня. Причина - початок будівництва тунелю для з'їзду з нового Подільсько-Воскресенського моста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv City Express.

"Починається будівництво тунелю для з'їзду з нового Подільсько-Воскресенського моста, тож у період з 24 травня по 12 серпня графік руху Kyiv City Express в межах київського кільця буде змінений", - йдеться в повідомленні.

Київська міська електричка змінює графік руху до 12 серпня: як курсуватиме

Новий графік руху

У робочі дні:

  • щогодини поїзди курсуватимуть повним кільцевим маршрутом;
  • "пікові" щопівгодинні рейси зранку та ввечері будуть здійснюватися тільки на дільниці Святошин - Вокзальна - Дарниця в обидві сторони.

Київська міська електричка змінює графік руху до 12 серпня: як курсуватиме

У вихідні дні:

Рух поїздів буде обмежено на дільниці Почайна - Микільська Слобідка. Ці станції стануть кінцевими, відповідно доїхати, наприклад, з Сирця до Русанівки можна буде тільки південною частиною "кільця" через Святошин, Вокзальну і Видубичі.

Київська міська електричка змінює графік руху до 12 серпня: як курсуватиме

Нові розклади - як цілісні, так і окремо по кожній станції - вже є у чат-боті "Укрзалізниці" у Viber та Telegram.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що "Київ Цифровий" розпочав тестування нової функції валідації квитків одразу в застосунку. Цей сервіс дозволяє оплатити проїзд у наземному громадському транспорті без валідатора. Нову функцію тестують на трамвайних маршрутах Подільського депо.

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