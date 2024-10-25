Київська громада цього року надала армії допомогу на 8,6 млрд грн, - Кличко

"Громада столиці продовжує підтримувати наших захисників. Цього року Київ вже виділив на допомогу військовим 8,6 млрд грн (за минулий рік — 7,5 млрд грн). Від громади Києва в 2024 на фронт вирушили: понад 12 000 БпЛА різних типів — Mavic, Mavic 3T, FPV-дронів. Відправили і понад 100 нових автівок. Передає столиця також системи РЕБ, засоби звʼязку, інше необхідне спорядження", - написав Віталій Кличко.

Він зазначив, що тільки у вересні-жовтні військові отримали від киян більше 2000 БпЛА.

Також столиця залучає і позабюджетну допомогу, наголосив мер.

"Понад 2500 БпЛА різних типів, спорядження, броньовані авто "Кобра" спрямували на фронт в якості благодійної допомоги (придбали не за бюджетні кошти). Допомагаємо нашим захисникам разом!", - наголосив Віталій Кличко.