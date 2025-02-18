На Київщині затримали агента РФ, який передавав дані про ексзасуджених військових

Ним виявився керівник відділення соціально-виховної та психологічної роботи однієї з виправних колоній, завербований ФСБ.

За даними слідства, агент передавав російським окупантам важливу інформацію про колишніх ув'язнених, які нині воюють у лавах штурмових підрозділів Сил оборони на передовій.

Його особливо цікавили персональні дані, дати звільнення від покарання та назви військових частин, де вони виконують бойові завдання.

Фото: Служба безпеки України (https://t.me/SBUkr)

Використовував доступ до документів для шпигунства

Використовуючи доступ до службових документів, агент "зливав" дані про характеристику бійців, їхній подальший розподіл на фронт, що могло допомогти ворогу виявити локації Сил оборони та спробувати вербувати українських воїнів

Затримання відбулося "на гарячому", коли агент намагався передати свій звіт до ФСБ. Під час обшуків правоохоронці вилучили п’ять мобільних телефонів та змінні сім-карти, що використовувалися для конспіративного зв'язку з російським куратором.

Зловмисник планував отримати в обмін на свою діяльність "евакуацію" до Луганська, який був окупований Росією.

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави, йому повідомлено про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану. За цей злочин йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спільні заходи проводили СБУ та ДБР у Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.