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Київрада звернеться до президента для вирішення питання Меморіального військового кладовища, - Кличко

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Київська міська рада сьогодні голосуватиме за звернення до президента України та Кабінету міністрів щодо вирішення питання влаштування Національного військового меморіального кладовища та Київського міського військового кладовища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка на початку сесії міської ради.

"Із резонансних і болючих питань, які хвилюють сьогодні киян і суспільство загалом, - це створення Меморіального кладовища для поховань наших Героїв. І сьогодні Київрада повинна звернутися до Президента України та Уряду вжити заходів щодо вирішення питання влаштування Національного військового меморіального кладовища та Київського міського військового кладовища", - повідомив Кличко.

Мер зазначив, що столиця зверталася до центральної влади та пропонувала 4 локації для розміщення Національного військового меморіального кладовища. Кожна з цих локацій опрацьовувалась разом з Урядом, наголосив Кличко.

"Парламент у травні цього року ухвалив спеціальний закон. Його підписав голова Верховної ради України, але не підписав Президент. Цей закон мав би врегулювати проблемні питання створення Національного військового меморіального кладовища у Биківні. Натомість у серпні Уряд ухвалив постанову, якою визначив нове місце розташування Національного Меморіалу - на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району. Відтак, питання створення Національного військового меморіального кладовища та Київського міського військового так і залишаються невирішеними", - повідомив Віталій Кличко.

Мер столиці переконаний, що Національний військовий меморіал має знаходитись на території столиці - в Києві. Аби віддати належну шану полеглим захисникам та захисницям України. І на знак поваги до членів родин Героїв.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко 26 жовтня ініціював проведення позачергового засідання Київради. Головним питанням було збільшення допомоги захисникам на 1,5 млрд грн.

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Віталий КличкоКиїврада