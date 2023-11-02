Київрада звернеться до президента для вирішення питання Меморіального військового кладовища, - Кличко

"Із резонансних і болючих питань, які хвилюють сьогодні киян і суспільство загалом, - це створення Меморіального кладовища для поховань наших Героїв. І сьогодні Київрада повинна звернутися до Президента України та Уряду вжити заходів щодо вирішення питання влаштування Національного військового меморіального кладовища та Київського міського військового кладовища", - повідомив Кличко.

Мер зазначив, що столиця зверталася до центральної влади та пропонувала 4 локації для розміщення Національного військового меморіального кладовища. Кожна з цих локацій опрацьовувалась разом з Урядом, наголосив Кличко.

"Парламент у травні цього року ухвалив спеціальний закон. Його підписав голова Верховної ради України, але не підписав Президент. Цей закон мав би врегулювати проблемні питання створення Національного військового меморіального кладовища у Биківні. Натомість у серпні Уряд ухвалив постанову, якою визначив нове місце розташування Національного Меморіалу - на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району. Відтак, питання створення Національного військового меморіального кладовища та Київського міського військового так і залишаються невирішеними", - повідомив Віталій Кличко.

Мер столиці переконаний, що Національний військовий меморіал має знаходитись на території столиці - в Києві. Аби віддати належну шану полеглим захисникам та захисницям України. І на знак поваги до членів родин Героїв.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко 26 жовтня ініціював проведення позачергового засідання Київради. Головним питанням було збільшення допомоги захисникам на 1,5 млрд грн.