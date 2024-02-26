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Київрада збільшить фінансування за програмою "Захисник Києва" до 5 млрд, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

На наступне засідання Київради готується до розгляду проект рішення про збільшення фінансування на програму "Захисник Києва" більш ніж в три рази – до 5 мільярдів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Плануємо на наступному засіданні Київради збільшити видатки  на програму "Захисник Києва" до майже 5 млрд гривень. Нагадаю, попередньо на програму було заплановано 1,5 млрд гривень і ми обіцяли це фінансування збільшувати. Так і робимо", - повідомив Кличко.

Мер Києва зазначив, що надалі планується також збільшувати видатки на ЗСУ.

"Це буде не останнє коригування бюджету для допомоги нашим захисникам", - підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що минулого року Київ спрямував на допомогу ЗСУ 7 мільярдів гривень - майже 10% бюджету міста, хоча на початку року на це закладалося лише 100 мільйонів гривень.

У 2024 році на допомогу ЗСУ столиця передбачила 1,5 мільярда гривень. Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що цю суму передбачається збільшувати протягом року.

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КиїврадаВіталий Кличко