Київрада забезпечить фінансово-кредитну підтримку бізнесу, який виготовляє дрони, - Кличко

Сьогодні на сесії Київської міської ради буде ухвалене рішення про фінансово-кредитну підтримку підприємців, які постачають дрони ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Київрада сьогодні ухвалить механізм фінансово-кредитної підтримки для малого та середнього бізнесу, який працює в сфері виготовлення та ремонту безпілотних літальних апаратів. Місто має робити те, що може в нинішніх умовах, для допомоги в оснащенні наших військових. Та підтримки підприємців, які працюють над тим, аби допомагати забезпечувати бійців необхідною технікою – зокрема, дронами. Які сьогодні дуже потрібні на фронті", - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва підкреслив, що Київська громада постійно допомагає захисникам дронами.

"Ми постійно передаємо партії дронів нашим захисникам на фронт. Також оснащення військові закуповують і за кошти, виділені рішеннями Київради – з бюджету столиці. І також захисники отримують БПЛА в якості благодійної допомоги (придбані, залучені за небюджетні гроші)", - зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко передав від громади Києва партію дронів бійцям 92 бригади ЗСУ на Харківський напрямок. А загалом з початку року місто спрямувало вже 97 млн грн на оснащення цієї бригади.

Також Кличко передав понад 800 дронів від громади столиці бійцям 112 бригади ТрО Києва та повідомив про виділення додаткових коштів з бюджету на оснащення підрозділу.