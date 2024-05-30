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Киевсовет обеспечит финансово-кредитную поддержку бизнесу, производящему дроны, - Кличко

Четверг 30 мая 2024 14:40
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Киевсовет обеспечит финансово-кредитную поддержку бизнесу, производящему дроны, - Кличко Фото: Киевсовет обеспечит финансово-кредитную поддержку бизнесу, производящему дроны (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Сегодня на сессии Киевского городского совета будет принято решение о финансово-кредитной поддержке предпринимателей, поставляющих дроны ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Киевсовет сегодня примет механизм финансово-кредитной поддержки для малого и среднего бизнеса, работающего в сфере изготовления и ремонта беспилотных летательных аппаратов. Город должен делать то, что может в нынешних условиях, для помощи в оснащении наших военных. И поддержки предпринимателей, работающих над тем, чтобы помогать снабжать бойцов необходимой техникой – в частности, дронами.

Мэр Киева подчеркнул, что Киевская община постоянно помогает защитникам дронами.

"Мы постоянно передаем партии дронов нашим защитникам на фронт. Также оснащение военные закупают и за средства, выделенные решениями Киевсовета – из бюджета столицы. И также защитники получают БПЛА в качестве благотворительной помощи (приобретенные, привлеченные за небюджетные деньги)", - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко передал от общества Киева партию дронов бойцам 92 бригады ВСУ на Харьковское направление. В целом же с начала года город направил уже 97 млн грн на оснащение этой бригады.

Также Кличко передал более 800 дронов от общины столицы бойцам 112 бригады ТрО Киева и сообщил о выделении дополнительных средств из бюджета на оснащение подразделения.

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Виталий Кличко Дрони
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