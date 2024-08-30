Київрада вимагає від парламенту та Кабміну терміново вирішити проблемні питання захисту пам’яток

Про це заявила депутатка Київради та заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Faceboоk .

"На сесії Київради проголосували Звернення Київради до Верховної Ради України та Кабміну України щодо термінового вирішення проблемних питань у сфері охорони культурної спадщини - 64 голоси "ЗА"! На початку серпня у Верховній Раді України були зареєстровані 2 законопроєкти, які розробляла наша команда. Їх прийняття надасть реальні важелі впливу громадам на недоброчесних власників об’єктів культурної спадщини, котрі знищують або доводять пам’ятки та цінні історичні будівлі до руйнації", - заявила Ганна Старостенко.

Йдеться про законопроєкт №11459 від 02.08.2024 «Про внесення змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини» та інших законів щодо вдосконалення механізмів захисту культурної спадщини та відповідальності за порушення законодавства про охорону культурної спадщини». А також про законопроєкт №11458 від 02.08.2024 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про охорону культурної спадщини".

Як зазначила Старостенко, в цих законопроектах, зокрема, передбачено:

Збільшення штрафів за недотримання пам’яткоохоронного законодавства – від 50 до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Станом на зараз – це від 850 тисяч до 1,7 млн грн. Зараз розміри штрафів становлять всього від 1700 грн до 17 000 грн.

Можливість примусового викупу містом пам’яток у комунальну власність, якщо власники своїми діями доводять їх до знищення.

Запровадження кримінальної відповідальності за воєнні злочини проти культурної спадщини.

"Важливою складовою цих законопроектів є ратифікація міжнародних зобов’язань України, зокрема положень Нікосійської конвенції 2017 року, що визначає необхідність криміналізації умисного пошкодження або знищення культурних пам'яток", - наголосила депутатка.

Також Київрада вимагає від Кабміну прийняття необхідних нормативно-правових актів, що забезпечать можливість виконання вже існуючого законодавства з розробки меж і режимів використання території пам’яток та їх зон, підкреслила Старостенко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав парламент якнайшвидше розглянути законопроєкти, ініційовані столичною владою. Важливо, щоб усі міста мали ефективні механізми для захисту об'єктів культурної спадщини і впливу на недобросовісних власників старовинних будівель, наголосив Кличко.