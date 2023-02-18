Київрада відреагувала на повідомлення про ділянку на Оболоні

Твердження про порушення законодавства під час ухвалення рішення Київради про передачу ТОВ "Гювексхаус" земельної ділянки на Оболонській набережній, 18, є або відвертими маніпуляціями, або незнанням нормативно-правової бази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської ради.

У Київраді спростовують маніпуляції щодо належності вказаної ділянки до території парку "Наталка", щодо зміни цільового призначення ділянки, відсутності технічної документації із землеустрою, орендної плати та інші.

"Земельна ділянка 8000000000:78:215:0023 межує з парком, але в межі парку не потрапляє. Рішенням Київської міської ради від 10.03.2016 №138/138 створено парк відпочинку на земельній ділянці загальною площею 7,1329 га в урочищі Наталка в Оболонському районі м. Києва. На замовлення Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для утримання та експлуатації зелених насаджень загального користування в урочищі Наталка в Оболонському районі м. Києва (в Державному земельному кадастрі зареєстровано земельні ділянки 8000000000:78:215:0079 та 8000000000:78:215:0002)», - інформує Київрада.

Київрада нагадує, що земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:78:215:0023 площею 1,2806 га на Оболонській набережній, 18 в Оболонському районі міста Києва відноситься до земель водного фонду і була передана ТОВ "Гювексхаус" в оренду виключно для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей.

"Жодних новий об’єктів будівництва там з’явитись не може. Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися та мати відповідні під’їзні шляхи, якщо при цьому не порушується її режим. Земельна ділянка розташована в прибережній захисній смузі водойми, у водоохоронній зоні. Обмеження щодо використання земельної ділянки, у тому числі на землях водного фонду, зареєстровані у Державному земельному кадастрі. В рішенні про передачу земельної ділянки включений пункт 2.5 про дотримання вимог передбачених Водним кодексом України. Підпунктом 2.9 пункту 2 рішення передбачено земельну ділянку використовувати виключно для експлуатації та обслуговування існуючих об’єктів без права нової забудови", - прокоментували у Київраді інформацію про цільове призначення ділянки.

Щодо технічної документації в Київраді повідомляють, що земельна ділянка була сформована шляхом розроблення технічної документації із землеустрою відповідно до Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки. Технічна документація із землеустрою була погоджена Держгеокадастром та Державним агентством водних ресурсів. В оренду ділянку було передано без зміни меж та цільового призначення.

Щодо наявності об’єктів нерухомого майна в Київраді зазначають, що земельна ділянка вже забудована, і існуючі споруди перебувають у приватній власності ТОВ "Гювексхаус" на підставі договору купівлі-продажу нежитлових будівель. Йдеться про будівлю для публічних виступів Кесон, а також громадський будинок, колишню котельню, водонапірну башту, два склади, гараж та інші об’єкти.

Також у Київраді повідомляють, що річна орендна плата за земельну ділянку - 311 531.19 грн, 3% від нормативної грошової оцінки, яка становить 10 384 373,11 грн.

"Таким чином, рішення Київської міської ради від 09.02.2023 №5982/6023 прийняте без порушення вимог земельного законодавства України", - повідомляють у Київраді.