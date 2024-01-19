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Київрада виділяє пів мільярда гривень на дрони для ЗСУ, - Кличко

Фото: Київрада виділяє пів мільярда гривень на дрони для ЗСУ (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Київська міська рада на сьогоднішньому засідання проголосує за передачу військовим 500 мільйонів гривень на закупівлю дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка

Мер нагадав, що за різними програмами та джерелами столичного бюджету минулого року на допомогу силам безпеки та оборони було спрямовано майже 7 мільярдів гривень.

"Тобто 10 відсотків кошторису, – найбільше серед усіх міст України. А не 1 відсоток, як дехто бреше і маніпулює! Із цих 7 мільярдів майже 1 мільярд пішов на закупівлю військовими дронів різних типів. А також місто виділило кошти та закупило, за зверненням військових, засоби радіоелектронної боротьби, які сьогодні ефективно захищають Київ", - зазначив Кличко.

Він також наголосив, що столиця виплачувала матеріальну допомогу киянам-захисникам та їх сім’ям. Виділяла кошти на придбання квартир для захисників і їх родин. І цього року продовжить це робити, попри те, що у Києва забрали "військовий" ПДФО.

"У таких умовах, ухвалюючи бюджет столиці на цей рік, на допомогу Збройним силам ми попередньо передбачили 1,2 мільярда гривень. Але ми продовжимо, як і минулого року, шукати можливості, щоб додавати більше коштів. Спрямовувати їх і з інших статей, аби максимально допомагати нашим захисникам. Тому по факту коштів на допомогу військовим виділимо в рази більше", - підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що за кошти, які виділило місто у 2023 році, 112 бригада ТрО Києва придбала 1500 ударних FPV-дронів та 200 квардрокоптерів Mavic.

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ВСУВіталий Кличко