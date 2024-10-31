Київрада прийняла рішення докапіталізувати ХК "Київміськбуд"

Відповідне рішення 77 депутатів міськради підтримали на пленарному засіданні в четвер.

"Реалізація проєкту рішення надасть змогу поліпшити фінансовий стан ПрАТ "ХК "Київміськбуд", що сприятиме відновленню та завершенню ним будівництва житлових комплексів. Це надасть змогу вирішити проблеми великої кількості громадян, зокрема, військовослужбовців та їхніх родин, зняти соціальне напруження, зміцнити довіру до влади та досягнути загального позитивного синергічного ефекту в будівельній галузі й на ринку нерухомості Києва", - зазначено в пояснювальній записці до проєкту рішення.

Зазначається, що додаткова емісія здійснюватиметься без зменшення наявного розміру пакета акцій територіальної громади Києва (80%).

Розрахунок суми 2,56 млрд грн здійснено як різницю між обсягом необхідного дофінансування компанії під час реалізації базового сценарію, визначеного під час аудиту "Київміськбуду", і компенсації урядом сумарного запланованого збитку в розмірі 2,28 млрд грн.

Київрада також підтримала рішення про звернення до Кабінету міністрів України із проханням розглянути питання компенсації ПрАТ "ХК "Київміськбуд" сумарних запланованих збитків у розмірі 2,28 млрд грн, пов'язаних з добудовою об'єктів "Укрбуду", зокрема, шляхом пільгових кредитів та інших форм допомоги.

Згідно з проєктом звернення, Кабміну запропоновано розглянути питання компенсації не лише шляхом капітальних бюджетних трансферів, а й за допомогою надання пільгових кредитів для фінансування будівництва, перегляду умов держпрограм іпотечного кредитування населення, сприяння пошуку інших джерел фінансування.

Крім того, запропоновано придбати в житлових комплексах ХК "Київміськбуд" житло для військовослужбовців.

Наразі за ХК "Київміськбуд" значаться 24 будівельні майданчики: понад 120 будинків на 548,6 тис. кв. м житлової площі. Станом на 31 травня 2024 року з 18 прийнятих на баланс об'єктів "Укрбуду" сім введено в експлуатацію повністю, чотири - частково.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на вимогу мера Києва Віталія Кличка в липні цього року відбулося спільне засідання наглядової ради та правління "Київміськбуду".

На ньому було ухвалено рішення про проведення незалежного міжнародного аудиту будівельної компанії та відсторонення керівника компанії Ігоря Кушніра від виконання обовʼязків. Діяльність компанії щодо виконання зобов’язань перед інвесторами не припинялася.