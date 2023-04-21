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Київрада підтримала ініціативу "Слуги народ" і забрала землю у посольства РФ

Фото: Лілія Пашинну (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Київська міська рада підтримала рішення, ініційоване фракцією "Слуга народу", яким розірвала договір оренди земельної ділянки з посольством країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата "Слуги народу" в Київській міській раді Лілію Пашинну.

"Київрада підтримала рішення, яке передбачає розірвання договору оренди земельної ділянки (комунальна власність). Також ми ініціювали перед урядом питання націоналізації приміщення, бо за законом лише КМУ подає відповідне звернення на РНБОУ", - пояснила вона.

Йдеться про земельну ділянку, що розташована за адресою Повітрофлотський проспект, 27 у Солом’янському районі столиці.

Лілія Пашинна нагадала, що таке рішення обумовлене заявою МЗС України про розірвання дипломатичних відносин з рф, а також повномасштабним вторгненням росії до України.

Зі свого боку голова партії Олена Шуляк зауважила, що це вкрай важливе та актуальне рішення в умовах повномасштабної війни РФ проти України.

"Ми не повинні створювати умови для функціонування інституцій країни-агресора у місті Києві", - наголосила вона.

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