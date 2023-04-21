ua ru
Пт, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Київрада підтримала ініціативу "Слуги народ" і забрала землю у посольства РФ

Новость на русском →
П'ятниця 21 квітня 2023 15:22
Київрада підтримала ініціативу "Слуги народ" і забрала землю у посольства РФ Фото: Лілія Пашинну (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Київська міська рада підтримала рішення, ініційоване фракцією "Слуга народу", яким розірвала договір оренди земельної ділянки з посольством країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата "Слуги народу" в Київській міській раді Лілію Пашинну.

"Київрада підтримала рішення, яке передбачає розірвання договору оренди земельної ділянки (комунальна власність). Також ми ініціювали перед урядом питання націоналізації приміщення, бо за законом лише КМУ подає відповідне звернення на РНБОУ", - пояснила вона.

Йдеться про земельну ділянку, що розташована за адресою Повітрофлотський проспект, 27 у Солом’янському районі столиці.

Лілія Пашинна нагадала, що таке рішення обумовлене заявою МЗС України про розірвання дипломатичних відносин з рф, а також повномасштабним вторгненням росії до України.

Зі свого боку голова партії Олена Шуляк зауважила, що це вкрай важливе та актуальне рішення в умовах повномасштабної війни РФ проти України.

"Ми не повинні створювати умови для функціонування інституцій країни-агресора у місті Києві", - наголосила вона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київрада Посольство РФ Слуга народа
NEWS
Військкомат чи штраф? Для роботи та навчання потрібний військовий квиток: що це за документ
Військкомат чи штраф? Для роботи та навчання потрібний військовий квиток: що це за документ
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни