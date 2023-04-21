Киевсовет поддержал инициативу "Слуги народ" и забрал землю у посольства РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата "Слуги народа" в Киевском городском совете Лилию Пашинную.

"Киевсовет поддержал решение, предусматривающее расторжение договора аренды земельного участка (коммунальная собственность). Также мы инициировали перед правительством вопросы национализации помещения, потому что по закону только КМУ представляет соответствующее обращение на СНБОУ", - пояснила она.

Речь идет о земельном участке, расположенном по адресу Воздухофлотский проспект, 27 в Соломенском районе столицы.

Лилия Пашинна напомнила, что такое решение обусловлено заявлением МИД Украины о расторжении дипломатических отношений с РФ, а также полномасштабным вторжением России в Украину.

Со своей стороны, председатель партии Елена Шуляк отметила, что это крайне важное и актуальное решение в условиях полномасштабной войны РФ против Украины.

"Мы не должны создавать условия для функционирования институтов страны-агрессора в Киеве", - подчеркнула она.