"Київметробуд" звернувся до президента через спроби незаконно заволодіти майном підприємства під час війни

Як зазначається у повідомленні, у "Київметробуду" напередодні війни був судовий процес, який через початок бойових дій не був закінчений - невідома компанія подала позов до підприємства та виграла його.

"Через війну у метробудівців не було ані можливостей, ані часу займатися юридичними клопотами - суди не працювали, а юристи були вже задіяні у бойових діях. Цю обставину використав приватний виконавець виконавчого округу міста Київ Віталій Григорович Пилипчук. Він та його люди, скориставшись відсутністю охорони, 20 вересня 2022 року незаконно проникли на майданчик стратегічного підприємства - метрополітену, та вкрали фронтальний навантажувач-маніпулятор. Саме він був вже підготовлений для передачі ЗСУ, аби будувати грунтові укріплення навколо столиці. А 26 вересня крадії повернулися на будмайданчик, але завдяки поліції Києва їм не вдалося вкрасти іншу техніку. Схема у пана Пилипчука була наступна: він, маючи у ДП "СЕТАМ" спільника (в документах фігурує Віталій Володимирович Горай), відшуковував у системі судові рішення, а потім намагався придбати арештоване майно за копійки", - зазначають в компанії.

АТ "Київметробуд" вже звернулося до СБУ із заявою про проникнення на стратегічний об'єкт у воєнний час та можливу причетність даних осіб до ДРГ РФ у м. Києві.

Також підготовлені звернення до НАБУ та президента Володимира Зеленського. Відомо, що НАБУ вже розслідує кілька справ, як посадовці АРМА у змові з представниками ДП "СЕТАМ", приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельний майданчик ДП "СЕТАМ" майна, арештованого в межах кримінальних справ у особливо великих розмірах, додають в компанії.