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Київ збільшує видатки на допомогу війську ще на 500 млн гривень, - Кличко

Четвер 15 травня 2025 14:37
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Київ збільшує видатки на допомогу війську ще на 500 млн гривень, - Кличко Фото: Київ збільшив видатки на допомогу війську ще на 500 млн гривень (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

Допомога силам безпеки та оборони від Києва буде збільшена ще на 500 млн грн. За відповідне рішення сьогодні має проголосувати Київрада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні депутати мають розглянути зміни до програми "Захисник Києва" і збільшити допомогу армії ще на 500 млн грн", - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що раніше, від початку року, столиця вже спрямувала з бюджету на потреби сил безпеки та оборони 5,5 млрд грн.

Таким чином, за неповних 5 місяців загальна сума допомоги захисникам з бюджету Києва становить 6 мільярдів гривень.

Також Кличко повідомив, що сьогодні планується ухвалити рішення про виплату компенсації на оренду житла для киян, чиї помешкання постраждали від російських ударів.

"Київрада має внести зміни до бюджету столиці та до міської цільової програми "Турбота", щоб, зокрема, кияни, чиє житло постраждало від обстрілів, могли на час відновлення їх будинків орендувати помешкання", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що за минулий рік Київ виділив на допомогу силам оборони 10 млрд грн.

Також раніше столична громада передала 72 бригаді 900 FPV-дронів. Загалом цього року кияни передали цій бригаді вже 2200 безпілотників.

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Київ ВСУ Київрада
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