Киев увеличивает расходы на помощь армии еще на 500 млн гривен, - Кличко
Помощь силам безопасности и обороны от Киева будет увеличена еще на 500 млн грн. За соответствующее решение сегодня должен проголосовать Киевсовет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.
"Сегодня депутаты должны рассмотреть изменения в программу "Защитник Киева" и увеличить помощь армии еще на 500 млн грн", - сообщил Виталий Кличко.
Мэр отметил, что ранее, с начала года, столица уже направила из бюджета на нужды сил безопасности и обороны 5,5 млрд грн.
Таким образом, за неполных 5 месяцев общая сумма помощи защитникам из бюджета Киева составляет 6 миллиардов гривен.
Также Кличко сообщил, что сегодня планируется принять решение о выплате компенсации на аренду жилья для киевлян, чьи дома пострадали от российских ударов.
"Киевсовет должен внести изменения в бюджет столицы и в городскую целевую программу "Забота", чтобы, в частности, киевляне, чье жилье пострадало от обстрелов, могли на время восстановления их домов арендовать жилье", - подчеркнул Кличко.
Ранее сообщалось, что за прошлый год Киев выделил на помощь силам обороны 10 млрд грн.
Также ранее столичная община передала 72 бригаде 900 FPV-дронов. Всего в этом году киевляне передали этой бригаде уже 2200 беспилотников.
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