Київ збільшує підтримку захисників ще на мільярд гривень, - Кличко

Київрада на сьогоднішній сесії виділить ще 1 млрд грн на підтримку сил безпеки та оборони. Таким чином загалом допомога захисникам з бюджету столиці становитиме цього року вже 7,5 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва.

"Сьогодні Київрада збільшить фінансування програм, повʼязаних з підтримкою сил оборони та безпеки. Ще на 1 млрд гривень. Із них 800 млн - за міською програмою "Захисник Києва", решта - на соціальну підтримку бійців та їх родин, реабілітацію ветеранів. Нагадаю, цього року на допомогу нашим захисникам столиця виділила з бюджету 6,5 млрд гривень. Тобто, вже загалом 7,5 млрд грн", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що окрім бюджетної допомоги військовим Київ залучає також благодійну допомогу - дрони, системи РЕБ, необхідне бійцям спорядження. І зразу передає все на фронт.