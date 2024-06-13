ua en ru
Чт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Київ збільшує підтримку захисників ще на мільярд гривень, - Кличко

Четвер 13 червня 2024 15:10
UA EN RU
Київ збільшує підтримку захисників ще на мільярд гривень, - Кличко Фото: Віталій Кличко (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Київрада на сьогоднішній сесії виділить ще 1 млрд грн на підтримку сил безпеки та оборони. Таким чином загалом допомога захисникам з бюджету столиці становитиме цього року вже 7,5 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва.

"Сьогодні Київрада збільшить фінансування програм, повʼязаних з підтримкою сил оборони та безпеки. Ще на 1 млрд гривень. Із них 800 млн - за міською програмою "Захисник Києва", решта - на соціальну підтримку бійців та їх родин, реабілітацію ветеранів. Нагадаю, цього року на допомогу нашим захисникам столиця виділила з бюджету 6,5 млрд гривень. Тобто, вже загалом 7,5 млрд грн", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що окрім бюджетної допомоги військовим Київ залучає також благодійну допомогу - дрони, системи РЕБ, необхідне бійцям спорядження. І зразу передає все на фронт.

Раніше повідомлялося, що минулого року Київ спрямував на підтримку ЗСУ 10% свого бюджету – понад 7 мільярдів гривень. Крім того, столиця надавала соціальну допомогу військовослужбовцям та їхнім сім’ям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Віталий Кличко
NEWS
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
DAILY
Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі