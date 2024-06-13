Киев увеличивает поддержку защитников еще на миллиард гривен - Кличко

Киевсовет на сегодняшней сессии выделит еще 1 млрд грн в поддержку сил безопасности и обороны. Таким образом, в целом помощь защитникам из бюджета столицы будет составлять в этом году уже 7,5 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева.

"Сегодня Киевсовет увеличит финансирование программ, связанных с поддержкой сил обороны и безопасности. Еще на 1 млрд гривен. Из них 800 млн – по городской программе "Защитник Киева", остальные – на социальную поддержку бойцов и их семей, реабилитацию ветеранов. Напомню, этого года на помощь нашим защитникам столица выделила из бюджета 6,5 млрд гривен.

Мэр Киева отметил, что кроме бюджетной помощи военным Киев привлекает благотворительную помощь - дроны, системы РЭБ, необходимое бойцам снаряжение. И сразу передает все на фронт.