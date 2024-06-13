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Киев увеличивает поддержку защитников еще на миллиард гривен - Кличко

Четверг 13 июня 2024 15:10
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Киев увеличивает поддержку защитников еще на миллиард гривен - Кличко Фото: Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Киевсовет на сегодняшней сессии выделит еще 1 млрд грн в поддержку сил безопасности и обороны. Таким образом, в целом помощь защитникам из бюджета столицы будет составлять в этом году уже 7,5 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева.

"Сегодня Киевсовет увеличит финансирование программ, связанных с поддержкой сил обороны и безопасности. Еще на 1 млрд гривен. Из них 800 млн – по городской программе "Защитник Киева", остальные – на социальную поддержку бойцов и их семей, реабилитацию ветеранов. Напомню, этого года на помощь нашим защитникам столица выделила из бюджета 6,5 млрд гривен.

Мэр Киева отметил, что кроме бюджетной помощи военным Киев привлекает благотворительную помощь - дроны, системы РЭБ, необходимое бойцам снаряжение. И сразу передает все на фронт.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Киев направил в поддержку ВСУ 10% своего бюджета – более 7 миллиардов гривен. Кроме того, столица оказывала социальную помощь военнослужащим и их семьям.

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Киев Виталий Кличко
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