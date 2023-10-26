Київ збільшує допомогу військовим до 7,5 млрд грн на рік, - Кличко

"Ініціював проведення сьогодні позачергового засідання Київради. Головне питання - виділення додаткових коштів нашим захисникам. Сьогодні з бюджету столиці прямою субвенцією маємо виділити ще майже 1,2 млрд гривень тим, хто захищає сьогодні Україну та її громадян. Нагадаю, цього року столиця вже передбачила та спрямовує захисникам понад 6,2 млрд гривень. Із яких 1,2 мільярди виділили додатково на позачерговому засіданні 3 жовтня. І сьогодні до цієї суми додамо ще майже 1,2 млрд", - повідомив Віталій Кличко.

Він наголосив, що Київрада практично на кожному засіданні виділяє кошти силам безпеки та оборони. На сьогоднішньому засіданні виділять кошти для ЗСУ, Нацгвардії та добровольчих формувань територіальної громади.

"980 мільйонів - Збройним силам України. 100 мільйонів гривень - Нацгвардії України. Та 100 мільйонів на виплату матеріальної допомоги бійцям київських ДФТГ, які виконують бойові розпорядження", - зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що 3 жовтня 2023 року на позачерговому засіданні Київради захисникам було виділено 1 мільярд 260 мільйонів гривень на придбання автотранспорту, безпілотників, оптичних прицілів, приборів нічного бачення, ремонт та відновлення техніки тощо.