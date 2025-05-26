Київ вже відправив на фронт понад 16 тисяч дронів та 100 систем РЕБ, - Кличко

"З нагоди Дня Героїв України вручив військовим та волонтерам 48 відзнак від столиці: медалі "Честь. Слава. Держава" та Подяки від Київського міського голови. Про захисників столиця дбає щодня. Від січня 2025-го бійцям на фронт столиця передала понад 16 тисяч дронів різних типів, понад 100 систем РЕБ, автівки та інше необхідне оснащення. Нещодавно Київрада збільшила допомогу армії ще на 500 млн грн. Загалом це вже 6 млрд від початку цього року", - повідомив Кличко.

Мер наголосив, що місто підтримує також захисників, які повернулися з фронту, та родини полеглих Героїв.

"За 2 роки збільшили бюджет підтримки майже в 2,5 рази - з понад 720 млн грн у 2023 році до майже 1,76 млрд грн у 2025-му. Переважна частина - це виплати ветеранам та родинам захисників. Оновили порядок пільг і гарантій - тепер він охоплює всіх киян-захисників та їхні сімʼї", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що місто і надалі допомагатиме військовим і робитиме усе можливе, щоб повернення з фронту до мирного життя було для них не новим викликом, а новим початком.