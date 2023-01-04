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Київ визнано найкращим містом за версією агенції Resonance, - Кличко

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Середа 04 січня 2023 13:31
Київ визнано найкращим містом за версією агенції Resonance, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Експерти міжнародної агенції Resonance присудили Києву почесне звання "Найкраще місто 2023 року" в рейтингу "100 найкращих міст світу". Це звання українська столиця отримала завдяки стійкості, незламності мешканців Києва та хоробрості перед обличчям війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Історична українська столиця є міським маяком мужності та стійкості, який веде непокірну націю проти жорстокого агресора. Це, як і решта України, місце невичерпної мужності перед обличчям щоденної трагедії", - йдеться у повідомленні Resonance.

За словами Кличко, також експерти відзначили суттєвий розвиток інфраструктури міста за останніх 10 років - створення нових парків і скверів та впорядкування старих, наведення ладу з паркуванням, оновлення рухомого складу муніципального транспорту.

"Київ сьогодні - це серце Європи. Яке продовжує битися - за життя, за розвиток, за красу міста і комфорт його мешканців", - зазначив мер Києва.

В дослідженні брали участь міста різних країн світу з населенням понад один мільйон осіб. Під час рейтингування експерти використовували комбінацію статистичних даних і якісних оцінок місцевих жителів і відвідувачів у 24 сферах життя, згрупованих у шість основних категорій.

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Київ Віталий Кличко
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