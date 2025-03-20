Київ виплатив мешканцям багатоповерхівок майже 90 млн гривень за купівлю генераторів, - КМДА

За 2023 та 2024 роки мешканці столичних багатоповерхівок отримали від міста майже 90 млн грн компенсації за придбання незалежних джерел живлення для підвищення енергостійкості свого будинку (генераторів, акумуляторів, сонячних електростанцій тощо).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт сайт КМДА.

"Протягом 2023-2024 років за програмою компенсації придбано 3116 одиниць незалежних джерел живлення. Сума компенсації за два роки склала майже 90 млн грн. Закликаємо мешканців тих будинків, де критичною є потреба в незалежних джерелах живлення – сонячних електростанціях, генераторах, акумуляторах та іншому обладнанні, – не зволікати і користуватись цим механізмом", – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він зазначив, що у 2024 році будинкові громади Києва придбали майже 2,5 тисячі одиниць незалежних джерел живлення. Наразі в місті вже налічується близько 600 енергостійких житлових будинків, які повноцінно функціонують в умовах відключень електроенергії.

Петро Пантелеєв також відвідав один з енергостійких будинків у Шевченківському районі і на його прикладі показав переваги енергонезалежності. Зокрема, завдяки сонячній електростанції, яка складається із сонячних панелей на 28,8 кВт, інвертора (36 кВт) та акумулятора (76,8 кВт*год), в 25-поверховому будинку ОСББ "Сусіди. Чорновола, 20" забезпечується автономна робота насосів водо- та теплопостачання, освітлення місць загального користування, системи контролю доступу та одного ліфта в кожній секції.

Крім того, у 2023 році завдяки міській програмі співфінансування проведено капремонт покрівлі, встановлено енергозберігаючі світильники на сходових клітинах та сучасний дитячий майданчик. У 2025 році ОСББ планує провести реконструкцію індивідуального теплопункту, скориставшись міською програмою співфінансування "70/30%".

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в Києві діє 4 програми для будинкових громад. Завдяки цим програмам мешканці столичних багатоповерхівок можуть підвищити енергоефективність своїх будинків, виконати капремонти, придбати резервні джерела живлення тощо. За словами Кличка, вже виконано понад 2,5 тисячі таких проєктів, і їхня кількість зростає.