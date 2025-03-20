Киев выплатил жителям многоэтажек почти 90 млн гривен за покупку генераторов, - КГГА

За 2023 и 2024 годы жители столичных многоэтажек получили от города почти 90 млн грн компенсации за приобретение независимых источников питания для повышения энергостойкости своего дома (генераторов, аккумуляторов, солнечных электростанций и т.д.).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт сайт КГГА.

"В течение 2023-2024 годов по программе компенсации приобретено 3116 единиц независимых источников питания. Сумма компенсации за два года составила почти 90 млн грн. Призываем жителей тех домов, где критической является потребность в независимых источниках питания - солнечных электростанциях, генераторах, аккумуляторах и другом оборудовании, - не медлить и пользоваться этим механизмом", - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что в 2024 году домовые общины Киева приобрели почти 2,5 тысячи единиц независимых источников питания. Сейчас в городе уже насчитывается около 600 энергоустойчивых жилых домов, которые полноценно функционируют в условиях отключений электроэнергии.

Петр Пантелеев также посетил один из энергоустойчивых домов в Шевченковском районе и на его примере показал преимущества энергонезависимости. В частности, благодаря солнечной электростанции, которая состоит из солнечных панелей на 28,8 кВт, инвертора (36 кВт) и аккумулятора (76,8 кВт*ч), в 25-этажном доме ОСМД "Соседи. Черновола, 20" обеспечивается автономная работа насосов водо- и теплоснабжения, освещения мест общего пользования, системы контроля доступа и одного лифта в каждой секции.

Кроме того, в 2023 году благодаря городской программе софинансирования проведен капремонт кровли, установлены энергосберегающие светильники на лестничных клетках и современная детская площадка. В 2025 году ОСМД планирует провести реконструкцию индивидуального теплопункта, воспользовавшись городской программой софинансирования "70/30%".

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Киеве действует 4 программы для домовых общин. Благодаря этим программам жители столичных многоэтажек могут повысить энергоэффективность своих домов, выполнить капремонты, приобрести резервные источники питания и тому подобное. По словам Кличко, уже выполнено более 2,5 тысячи таких проектов, и их количество растет.