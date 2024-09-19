ua en ru
Чт, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Київ виплатить пораненим воїнам 45 тисяч гривень на додаток до державних виплат, - Кличко

Четвер 19 вересня 2024 14:44
UA EN RU
Київ виплатить пораненим воїнам 45 тисяч гривень на додаток до державних виплат, - Кличко Фото: Київ виплатить пораненим воїнам 45 тисяч гривень на додаток до державних виплат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Столиця запроваджує додаткову матеріальну допомогу для киян-військовослужбовців, які отримали поранення. Окрім належних державних виплат поранені кияни-захисники отримають ще й одноразову виплату в 45 000 гривень з бюджету Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні Київрада має ухвалити рішення про надання матеріальної допомоги пораненим на війні киянам. Місто виплачуватиме захисникам і захисницям, які отримали поранення захищаючи Україну, одноразову допомогу в сумі 45 000 грн", - написав Віталій Кличко.

Мер Києва наголосив, що це важливе рішення і висловив переконання, що його підтримають всі депутати.

Як повідомлялося, раніше Київ запровадив додаткову виплату для мешканців міста Києва, які мобілізуються до лав ЗСУ з грудня 2023 року. Окрім належних державних виплат мобілізовані кияни отримують від міста додаткову одноразову допомогу в розмірі 30 тисяч гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Віталий Кличко
NEWS
Новий Париж, село Масонів та Афіни. Як в Україні перейменували міста та яких назв уже немає
Новий Париж, село Масонів та Афіни. Як в Україні перейменували міста та яких назв уже немає
DAILY
Польовий командир "Курт": У нас все ще існує радянська школа побудови армії
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Польовий командир "Курт": У нас все ще існує радянська школа побудови армії