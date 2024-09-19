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Киев выплатит раненым воинам 45 тысяч гривен в дополнение к государственным выплатам, - Кличко

Четверг 19 сентября 2024 14:44
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Киев выплатит раненым воинам 45 тысяч гривен в дополнение к государственным выплатам, - Кличко Фото: Киев выплатит раненым воинам 45 тысяч гривен в дополнение к государственным выплатам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Столица вводит дополнительную материальную помощь для киевлян-военнослужащих, получивших ранения. Кроме причитающихся государственных выплат, раненые киевляне-защитники получат еще и одноразовую выплату в 45 000 гривен из бюджета Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня Киевсовет должен принять решение о предоставлении материальной помощи раненым на войне киевлянам. Город будет выплачивать защитникам и защитницам, которые получили ранения, защищая Украину, единовременную помощь в сумме 45 000 грн", - написал Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что это важное решение и убежден, что его поддержат все депутаты.

Как сообщалось, ранее Киев ввел дополнительную выплату для жителей города Киева, мобилизуемых в ряды ВСУ с декабря 2023 года. Кроме положенных государственных выплат мобилизованные киевляне получают от города дополнительную единовременную помощь в размере 30 тысяч гривен.

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Киев Виталий Кличко
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