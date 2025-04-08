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Київ виділив допомогу Річковій флотилії для придбання засобів РЕБ та техніки, - Кличко

Вівторок 08 квітня 2025 12:21
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Київ виділив допомогу Річковій флотилії для придбання засобів РЕБ та техніки, - Кличко Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко відвідав ситуаційний центр Річкової флотилії ВМС України та обговорив з командиром подальшу допомогу від Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"На запрошення командира Річкової флотилії Військово-Морських Сил України відвідав її ситуаційний центр та ознайомився з його роботою. Взяв участь в ритуалі присвоєння чергових військових звань та в нагородженні особового складу. Обговорили з командиром питання подальшої співпраці між міською владою та флотилією", - повідомив Віталій Кличко.

Мер столиці зазначив, що громада Києва допомагає підрозділам Річкової флотилії від початку повномасштабної війни.

"Зокрема, в 2024 році на виділені з міського бюджету кошти річкові сили придбали сучасні засоби РЕБ для оснащення катерного складу та вантажний автокран для переміщення катерів. Столиця продовжує допомагати військовим – і за кошти громади, і в якості благодійної допомоги", - наголосив Кличко.

Київ виділив допомогу Річковій флотилії для придбання засобів РЕБ та техніки, - Кличко

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко привіз на передову 7 військовим підрозділам на Донецькому та Харківському напрямках допомогу від громади Києва – майже 3600 дронів, системи РЕБ та автівки.

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Київ Віталий Кличко
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