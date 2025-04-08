Киев выделил помощь Речной флотилии для приобретения средств РЭБ и техники, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко посетил ситуационный центр Речной флотилии ВМС Украины и обсудил с командиром дальнейшую помощь от Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"По приглашению командира Речной флотилии Военно-Морских Сил Украины посетил ее ситуационный центр и ознакомился с его работой. Принял участие в ритуале присвоения очередных воинских званий и в награждении личного состава. Обсудили с командиром вопросы дальнейшего сотрудничества между городскими властями и флотилией", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр столицы отметил, что община Киева помогает подразделениям Речной флотилии с начала полномасштабной войны.

"В частности, в 2024 году на выделенные из городского бюджета средства речные силы приобрели современные средства РЭБ для оснащения катерного состава и грузовой автокран для перемещения катеров. Столица продолжает помогать военным - и за средства общины, и в качестве благотворительной помощи", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко привез на передовую 7 военным подразделениям на Донецком и Харьковском направлениях помощь от общины Киева - почти 3600 дронов, системы РЭБ и машины.