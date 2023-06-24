Оплатить проезд в транспорте Киева теперь можно по-новому

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как рассказали в ведомстве, теперь в разделе приложения "Транспортная карта" можно добавить пластиковую карту, так и приобрести цифровую.

Для этого необходимо:

выбрать "Цифровая карта" "Купить";

выбрать банковскую карту в Apple или Google Wallet, чтобы привязать к ней цифровую карту;

оплатить цифровую карту через Apple или Google Pay.

Цифровая карта стоит 40 гривен, и после оплаты автоматически привязывается к банковской карте в Wallet и к устройству. Только из них будет производиться оплата проезда.

Цифровая карта будет действовать в троллейбусах, автобусах, трамваях и на фуникулере. Однако не будет действовать в городской электричке.

Как пополнить карту

В приложении можно пополнить транспортную карту поездками и создавать QR билеты из поездок. А также можно приобрести на нее проездной и следить за историей оплат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.