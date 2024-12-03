Київ та Вільнюс співпрацюватимуть в економіці, культурі та у відбудові української столиці, - Кличко

"Зустрівся з мером міста-побратима Києва – Вільнюса, Валдасом Бенкунскасом та делегацією столиці Литви. Дуже приємно вітати в Києві справжніх друзів. Подякував владі і громаді Вільнюса за підтримку. Наші міста продовжать ефективну співпрацю - і в економічній сфері, й у відбудові України, і в культурі", - заявив Кличко.

Мер української столиці наголосив, що на початку повномасштабної війни Вільнюс одним з перших прийшов на допомогу.

"Зокрема, завдяки генераторам, зарядним станціям та іншій допомозі, яку передало це місто, ми забезпечуємо об’єкти критичної інфраструктури енергією після повітряних атак. Недарма Вільнюсу присвоєно почесне звання "Місто-рятівник" - за вагому допомогу міської влади та жителів литовської столиці Україні з перших днів російського вторгнення. Також Вільнюс прихистив понад 30 000 українців. Це 6-7% населення литовської столиці", - наголосив Кличко.

Віталій Кличко і Валдас Бенкунскас також вшанували памʼять Героїв-захисників України та прогулялися центром Києва.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Йшлося про посилення допомоги та гарантії безпеки для України.