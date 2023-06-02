Київ та область найближчої години накриє гроза

"У найближчу годину, зі збереженням до кінця доби 2 червня, гроза", - йдеться в повідомленні.

Погода в Києві та області

Зазначимо, що синоптики дійсно попереджали про можливі дощі з грозами, а місцями про шквали сьогодні, 2 червня.

За даними Укргідрометцентру, у наступні дві доби у Києві та області внаслідок проходження атмосферного фронту відбуватиметься зниження температури в нічні та денні години.

"Вночі 3 червня короткочасний дощ, вдень без опадів", - попереджають синоптики.

У вівторок вдень, 6 червня, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Надалі переважатиме погода без опадів, а температура вночі становитиме +10°..+12°, вдень в межах +23°..+24°.

Для довідки

Як поводитися під час грози

Гроза. На перший погляд здається, що це явище досить "нешкідливе". Але це зовсім не так. Під час грози не рідкісні грім та блискавки, зокрема кульові, які вважаються досить небезпечними.

Чи знали ви, що під час грози та блискавки не бажано користуватися водопроводом та вмиватися. А також не варто відчиняти навстіж вікна, думаючи схопити зайву краплю свіжого повітря. За такої погоди таке "кондиціювання" дуже небезпечне.

А якщо ви знаходитесь на природі в грозу з компанією друзів, то краще перечекати її поодинці - розряд переходить через контакт людських тіл. Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.