Київ та область у найближчі години накриє гроза: синоптики попередили про небезпеку

У Києві та області в найближчу годину очікується гроза. Вона протримається до ранку п'ятниці, 14 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Українського гідрометеорологічного центру.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по місту Київ та Київській області. У найближчу годину зі збереженням вночі 14 березня грози", - сказано у повідомленні.

Через це оголошено перший, жовтий, рівень погодної небезпеки.

Нагадаємо, через погану погоду громадянам рекомендують уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Окрім цього рекомендується щільно закрити вікна будинків, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, що можуть випасти назовні.

У випадку, якщо дерево впало чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.

Коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Раніше РБК-Україна писало про те, що в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, чи можуть бути в Україні березневі грози. А також за яких умов може виникнути це явище.