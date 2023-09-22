Київ став гостем і учасником фестивалю La Mercè, що відкривається у Барселоні, - Кличко

"Сьогодні Київ представляє в Барселоні історію та культуру України. Наше місто стало гостем і учасником щорічного фестивалю La Mercè - головного свята Барселони. І вперше в Барселоні будуть представлені ляльки-велетні міста-гостя фестивалю. Бо зазвичай це - постаті, повʼязані з місцевою культурою та історією", - повідомив Віталій Кличко.

За словами Кличка, українські ляльки-велетні відкриють фестиваль в Іспанії.

"Рік ми працювали з мерією Барселони і готувалися. І сьогодні ввечері грандіозний фестиваль відкриватимуть ходою українські велетні-фігури княгині Ольги та князя Володимира. Образи постатей, які творили історію розвитку нашої держави. Історію, яку намагається вкрасти і знищити росія. Київські велетні виготовлені за нашими ескізами каталонськими майстрами. І відкриють свято Барселони під музичний супровід Козацького маршу у виконанні каталонських музикантів. А також під танок Київського театру українського фольклору "Берегиня", - зазначив мер Києва.

Під час презентації велетнів у мерії Барселони Кличко нагадав, що княгиня Ольга та князь Володимир були правителями Київської Русі - однієї з найбільш розвинутих держав у Європі в IX-X століттях.

"Ці історичні постаті мали великий вплив на розвиток та становлення України. Їхня незламність, мудрість та прогресивність завжди були орієнтирами. Бо боролись вони за єдність, незалежність та процвітання нашої держави. За це сьогодні героїчно бʼються і сучасні українці, віддаючи життя в боротьбі за свою гідність, за волю й державність України. І ми переможемо! Ми памʼятаємо нашу славетну історію. І ментально, географічно, історично - ми європейці! І це є наш цивілізаційний вибір, який ми відстоюємо в страшній війні", - наголосив під час виступу в мерії Барселони Кличко.

Мер української столиці подякував меру Барселони Жауме Коллбоні за можливість представити на такому грандіозному фестивалі самобутню культуру та давню історію України. А також за підтримку і допомогу під час широкомасштабної російської агресії.

Барселона передала Києву пожежні авто і спорядження, електрогенератори, санітарне обладнання. А також надала притулок тисячам українських біженців.

Нагадаємо, рік тому під час фестивалю La Mercè мери Києва та Барселони підписали угоду про побратимство двох міст.