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Київ скасував закупівлю годинників: гроші спрямують на забезпечення сил оборони

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П'ятниця 21 липня 2023 20:21
Київ скасував закупівлю годинників: гроші спрямують на забезпечення сил оборони Фото: Київ скасував закупівлю годинників для військових та волонтерів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Київ не закуповуватиме нагородні годинники для військових та волонтерів. Гроші планують перенаправити на забезпечення сил безпеки та оборони, рішення про це було прийняте ще на початку липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Рішення відмінити цю закупівлю та спрямувати заплановані гроші на забезпечення сил безпеки та оборони прийняли ще на початку липня. Проте скасувати торги міська влада зможе лише після того, як Антимонопольний комітет завершить розгляд оскаржень процедури з боку учасників", - повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

Рішення перенаправити кошти зекономлені на закупівлі годинників на потреби військових підрозділів буде представлене на розгляд депутатів Київради одразу, як це стане можливим відповідно до всіх процедур.

Як повідомлялось, годинники вручають до нагород, якими місто відзначає військових, волонтерів, киян, які зробили великий внесок у розвиток міста тощо. Водночас, враховуючи більш актуальні потреби, кошти все ж вирішили на годинники не витрачати.

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