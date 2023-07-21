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Киев отменил закупку часов: деньги направят на обеспечение сил обороны

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Пятница 21 июля 2023 20:21
Киев отменил закупку часов: деньги направят на обеспечение сил обороны Фото: Киев отменил закупку часов для военных и волонтеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Киев не будет закупать наградные часы для военных и волонтеров. Деньги планируют перенаправить на обеспечение сил безопасности и обороны, решение об этом было принято еще в начале июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Решение отменить эту закупку и направить запланированные деньги на обеспечение сил безопасности и обороны было принято еще в начале июля. Однако отменить торги городские власти смогут только после того, как Антимонопольный комитет завершит рассмотрение обжалований процедуры со стороны участников", - сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

Решение перенаправить средства, сэкономленные на закупке часов на нужды военных подразделений, будет представлено на рассмотрение депутатов Киевсовета сразу, как это станет возможным в соответствии со всеми процедурами.

Как сообщалось, часы вручают наградам, которыми город отмечает военных, волонтеров, киевлян, которые внесли большой вклад в развитие города и т.д. В то же время, учитывая более актуальные потребности, средства все же решили на часы не тратить.

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